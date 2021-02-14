SNX

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

NimiSNX

KohtNo.187

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)3.79%

Ringlev varu343,466,216.99839866

Maksimaalne varu339,889,850.089

Koguvaru343,889,850.0967736

Ringluse määr1.0105%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.9 USDT

Kõigi aegade kõrgeim28.77103007,2021-02-14

Madalaim hind0.0325776275658,2019-01-05

Avalik plokiahelETH

TutvustusSynthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
SNX/ETH
SNX
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (SNX)
--
24 h summa (ETH)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
SNX/ETH
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (SNX)
--
24 h summa (ETH)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...