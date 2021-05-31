SLIM

Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking.

NimiSLIM

KohtNo.1589

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.10%

Ringlev varu100,000,000

Maksimaalne varu0

Koguvaru100,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2021-05-31 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim5.7004407939313,2021-09-15

Madalaim hind0.01995524978345313,2022-12-29

Avalik plokiahelSOL

TutvustusSolanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

