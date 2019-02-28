SIX

SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

NimiSIX

KohtNo.921

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.06%

Ringlev varu850,966,610.126

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru999,999,970

Ringluse määr0.8509%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.5520867825854208,2021-11-29

Madalaim hind0.00405629769192,2019-02-28

Avalik plokiahelBSC

TutvustusSIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...