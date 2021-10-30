SIN

The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

NimiSIN

KohtNo.2181

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.01%

Ringlev varu825,944,168.6165829

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0.8259%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.7442633227281465,2021-10-30

Madalaim hind0.000848252553658032,2025-06-15

Avalik plokiahelBSC

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

