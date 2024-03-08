SDR

SedraCoin is based on the advanced GHOSTDAG PROTOCOL and the kHeavyHash algorithm, leading the way to the innovative upcoming Sedrax Metaverse project.

NimiSDR

KohtNo.4613

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu28,700,000,000

Koguvaru23,310,339,435.52313

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.001503010929479085,2024-03-08

Madalaim hind0.000010109072325547,2025-07-18

Avalik plokiahelSDR

TutvustusSedraCoin is based on the advanced GHOSTDAG PROTOCOL and the kHeavyHash algorithm, leading the way to the innovative upcoming Sedrax Metaverse project.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
SDR/USDT
SedraCoin
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (SDR)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
SDR/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (SDR)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...