The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

KohtNo.1486

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.02%

Ringlev varu534,801,607.32600486

Maksimaalne varu2,650,000,000

Koguvaru2,650,000,000

Ringluse määr0.2018%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.07280641278540681,2024-07-20

Madalaim hind0.001581266009086181,2025-04-18

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

