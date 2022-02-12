RSS3

RSS3 is a next-generation feed standard that aims to support efficient and decentralized information distribution. It completes the information flow of composition, storage, distribution, and rendering by becoming the distribution layer that handles information aggregation and standardization.

NimiRSS3

KohtNo.703

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.36%

Ringlev varu824,651,025.0805674

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,019,067,692.4762052

Ringluse määr0.8246%

Väljaandmise kuupäev2022-02-12 20:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.7252800014410093,2022-02-15

Madalaim hind0.03500157405928747,2025-04-07

Avalik plokiahelETH

RSS3 is a next-generation feed standard that aims to support efficient and decentralized information distribution. It completes the information flow of composition, storage, distribution, and rendering by becoming the distribution layer that handles information aggregation and standardization.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...