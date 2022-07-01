RET

Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards

NimiRET

KohtNo.2349

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0,00%

Ringlev varu20 117 705 009 195 100

Maksimaalne varu50 000 000 000 000 000

Koguvaru50 000 000 000 000 000

Ringluse määr0.4023%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.000000000985108983,2023-04-05

Madalaim hind0,2022-07-01

Avalik plokiahelBSC

