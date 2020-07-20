RARI

$RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem.

NimiRARI

KohtNo.914

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)%14,25

Ringlev varu19.488.927,79192479

Maksimaalne varu25.000.000

Koguvaru25.000.000

Ringluse määr0.7795%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim63.5297647443624,2021-11-16

Madalaim hind0.309504826433,2020-07-20

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

