Qubic is pioneering AI technology by integrating its Layer 1 Useful Proof of Work (uPoW) network with an open-source AI framework. This robust platform supports feeless transactions and features high-speed smart contracts, capable of processing up to 40 million transfers per second (TPS), underpinned by a quorum-based consensus mechanism. Founded by Sergey Ivancheglo, also known as come-from-beyond and a cofounder of IOTA and NXT, Qubic leverages extensive CPU and GPU resources through AI miners. Our goal is to democratize access to Artificial General Intelligence (AGI), redefining the role of AI in everyday technology.

KohtNo.221

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu125,020,567,306,215

Maksimaalne varu200,000,000,000,000

Koguvaru156,724,482,858,141

Ringluse määr0.6251%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.000012442382025341,2024-03-02

Madalaim hind0.000000701200267208,2025-03-10

Avalik plokiahelQUBIC

