QKC

The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

NimiQKC

KohtNo.586

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.03%

Ringlev varu7,157,486,311

Maksimaalne varu0

Koguvaru10,000,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2018-06-05 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.0198 USDT

Kõigi aegade kõrgeim4.88068411,2021-04-25

Madalaim hind0.00136475646408,2020-03-13

Avalik plokiahelQKC

TutvustusThe QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
QKC/USDT
QuarkChain
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (QKC)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
QKC/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (QKC)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...