PLUME

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

NimiPLUME

KohtNo.195

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)1.62%

Ringlev varu2,650,000,000

Maksimaalne varu10,000,000,000

Koguvaru10,000,000,000

Ringluse määr0.265%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.2474889341550818,2025-03-19

Madalaim hind0.07596247895192497,2025-06-22

Avalik plokiahelETH

TutvustusPlume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Sektor

Sotsiaalmeedia

PLUME/USDC
Plume Network
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (PLUME)
--
24 h summa (USDC)
--
