PIKABOSS

Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way.

NimiPIKABOSS

KohtNo.856

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu420,690,000,000,000

Maksimaalne varu420,690,000,000,000

Koguvaru420,690,000,000,000

Ringluse määr1%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.000004170812336674,2024-03-22

Madalaim hind0.000000000004630634,2023-05-13

Avalik plokiahelETH

TutvustusPikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
PIKABOSS/USDT
Pikaboss
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (PIKABOSS)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
PIKABOSS/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (PIKABOSS)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...