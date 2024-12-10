PEAQ

peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.

NimiPEAQ

KohtNo.472

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.26%

Ringlev varu1,129,580,788.3071432

Maksimaalne varu0

Koguvaru4,315,455,997.046407

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.7533827025580973,2024-12-10

Madalaim hind0.05784783537206197,2025-08-02

Avalik plokiahelPEAQEVM

Tutvustuspeaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
PEAQ/USDT
peaq network
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (PEAQ)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
PEAQ/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (PEAQ)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...