ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

KohtNo.461

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.88%

Ringlev varu423,506,273.0414432

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0.4235%

Väljaandmise kuupäev2019-08-23

Hind, millega vara esmakordselt välja anti1.43 USDT

Kõigi aegade kõrgeim4.59254,2018-09-28

Madalaim hind0.0393381415969,2020-03-13

Avalik plokiahelONT

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...