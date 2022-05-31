NEXM

Nexum is a blockchain-enabled financial services business, a multi-chain "Layer 3", driving innovation in the bank disintermediation and financial transmission processes. Nexum will utilize the shipping industry as the first use case for their products providing reliable and efficient financing to traders serving in the maritime trade.

NimiNEXM

KohtNo.4754

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu0

Koguvaru5,000,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim1.0302451838551137,2022-05-31

Madalaim hind0.000666810527759697,2022-10-03

Avalik plokiahelETH

Loading...