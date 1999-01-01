NET

LayerNet is building the gaming layer on Telegram.

NimiNET

KohtNo.

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0

Ringlev varu--

Maksimaalne varu0

Koguvaru800,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim,

Madalaim hind,

Avalik plokiahelSOL

TutvustusLayerNet is building the gaming layer on Telegram.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...