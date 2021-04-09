MAPO

MAP Protocol is a Bitcoin layer-2 for peer-to-peer cross-chain interoperability.

NimiMAPO

KohtNo.790

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.01%

Ringlev varu6,027,307,737.745773

Maksimaalne varu10,000,000,000

Koguvaru9,697,223,991.055454

Ringluse määr0.6027%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.24963369,2021-04-09

Madalaim hind0.003936677633086359,2025-04-07

Avalik plokiahelMAP

TutvustusMAP Protocol is a Bitcoin layer-2 for peer-to-peer cross-chain interoperability.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

