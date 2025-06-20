LOT

A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!

NimiLOT

KohtNo.1689

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.97%

Ringlev varu163,888,890

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0.1638%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.04825600350990213,2025-06-21

Madalaim hind0.015383668681937546,2025-06-20

Avalik plokiahelBSC

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

LOT/USDC
League of Traders
