LL

LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain.

NimiLL

KohtNo.2124

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0,17%

Ringlev varu81 670 180,20286393

Maksimaalne varu1 000 000 000

Koguvaru1 000 000 000

Ringluse määr0.0816%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim16.05531233128707,2022-12-15

Madalaim hind0.011224381498808693,2025-04-09

Avalik plokiahelETH

TutvustusLightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
LL/USDT
LightLink
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (LL)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
LL/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (LL)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...