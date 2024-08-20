LCG

LocaGo represents a pioneering platform within the Web3 GeoEconomy, leveraging Blockchain, AR, AI, and 3D technologies to seamlessly connect users with local businesses. Through the innovative use of LocaNFTs, LocaGo incentivizes user engagement, exploration, and rewards, thus catalyzing economic growth and fostering community development.

NimiLCG

KohtNo.4403

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu0

Koguvaru21,000,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.03971587224102822,2024-08-20

Madalaim hind0.000055018344848807,2025-07-21

Avalik plokiahelBSC

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...