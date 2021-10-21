LAZIO

The Lazio Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all S.S. Lazio supporters. The token empowers S.S. Lazio fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

NimiLAZIO

KohtNo.1109

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)31.73%

Ringlev varu12,122,918.91763

Maksimaalne varu40,000,000

Koguvaru40,000,000

Ringluse määr0.303%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim35.76054544933856,2021-10-21

Madalaim hind0.697246407754394,2025-06-22

Avalik plokiahelBSC

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...