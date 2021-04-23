KCS

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0004%

Kauplemismaht/turukapital (24H)6.11%

Ringlev varu127,359,547.73556715

Maksimaalne varu200,000,000

Koguvaru142,359,547.73556715

Ringluse määr0.6367%

Väljaandmise kuupäev2021-04-23 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim28.795176559830317,2021-12-01

Madalaim hind0.336503927826,2019-01-31

Avalik plokiahelETH

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...