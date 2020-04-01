JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

NimiJST

KohtNo.150

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.17%

Ringlev varu9,900,000,000

Maksimaalne varu0

Koguvaru9,900,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2020-04-01 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.00202 USDT

Kõigi aegade kõrgeim0.20825091,2021-04-05

Madalaim hind0.00476612780651,2020-05-09

Avalik plokiahelTRX

TutvustusJUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

