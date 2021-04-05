HOT

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

NimiHOT

KohtNo.260

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0,00%

Ringlev varu175 026 802 279,06143

Maksimaalne varu

Koguvaru177 619 433 541,14133

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.03156761,2021-04-05

Madalaim hind0.000218929983954,2020-03-13

Avalik plokiahelETH

TutvustusHolochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
HOT/USDT
Holo Token
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (HOT)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
HOT/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (HOT)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...