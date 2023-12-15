GSWIFT

GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

NimiGSWIFT

KohtNo.1762

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.08%

Ringlev varu360,769,188

Maksimaalne varu1,396,500,000

Koguvaru771,112,759

Ringluse määr0.2583%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.8309490782266589,2023-12-15

Madalaim hind0.005880974498583338,2025-06-23

Avalik plokiahelARB

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
