ELIX

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

NimiELIX

KohtNo.2310

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.21%

Ringlev varu245,925,876.77188587

Maksimaalne varu1,500,000,000

Koguvaru1,499,994,210.560958

Ringluse määr0.1639%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.18068135424224743,2024-05-30

Madalaim hind0.0026116961209455,2025-09-04

Avalik plokiahelSOL

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

