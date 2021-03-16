DKA

dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money.

NimiDKA

KohtNo.451

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.03%

Ringlev varu5,000,000,000

Maksimaalne varu5,000,000,000

Koguvaru5,000,000,000

Ringluse määr1%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.70604547,2021-03-16

Madalaim hind0.014004343218990514,2025-04-07

Avalik plokiahelETH

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...