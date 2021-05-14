DFYN

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

NimiDFYN

KohtNo.2380

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0,15%

Ringlev varu171 878 614,9681

Maksimaalne varu250 000 000

Koguvaru198 284 457

Ringluse määr0.6875%

Väljaandmise kuupäev2021-05-14 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim8.35454802,2021-05-16

Madalaim hind0.002747020679671152,2025-08-02

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

