DEP

PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries.

NimiDEP

KohtNo.579

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.01%

Ringlev varu29,892,900,001.32895

Maksimaalne varu0

Koguvaru29,892,900,001.328953

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.09212663297622997,2021-11-24

Madalaim hind0.000693517636480543,2023-10-18

Avalik plokiahelETH

TutvustusPlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
DEP/USDT
DEAPcoin
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (DEP)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
DEP/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (DEP)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...