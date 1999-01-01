C

Chainbase is building the Hyperdata Network for AI — a foundational layer for the DataFi era. We transform fragmented onchain signals into structured, verifiable, and AI-ready data, enabling permissionless coordination between agents, apps, and humans. With over 500 billion+ data calls, a vibrant community of 20,000+ developers, and 8,000+ project integrations, Chainbase powers a decentralized data economy where data becomes capital: composable, monetizable, and open to all.

NimiC

KohtNo.

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0

Ringlev varu--

Maksimaalne varu0

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim,

Madalaim hind,

Avalik plokiahelBASE

TutvustusChainbase is building the Hyperdata Network for AI — a foundational layer for the DataFi era. We transform fragmented onchain signals into structured, verifiable, and AI-ready data, enabling permissionless coordination between agents, apps, and humans. With over 500 billion+ data calls, a vibrant community of 20,000+ developers, and 8,000+ project integrations, Chainbase powers a decentralized data economy where data becomes capital: composable, monetizable, and open to all.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
C/USDT
Chainbase
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (C)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
C/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (C)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...