The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

KohtNo.190

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.02%

Ringlev varu47,201,178,093.29785

Maksimaalne varu

Koguvaru47,944,120,773.143585

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2019-11-14 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.01 USDT

Kõigi aegade kõrgeim0.04412336,2021-03-31

Madalaim hind0.002083401220247072,2022-12-20

Avalik plokiahelNONE

Sektor

Sotsiaalmeedia

