Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.09%

Ringlev varu7,803,424,106.9912

Maksimaalne varu10,000,000,000

Koguvaru10,000,000,000

Ringluse määr0.7803%

Väljaandmise kuupäev2019-03-19 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.0067 USDT

Kõigi aegade kõrgeim0.19869033851597,2021-09-26

Madalaim hind0.00101410762651,2020-03-16

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

