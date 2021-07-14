BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

NimiBSW

KohtNo.1090

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.88%

Ringlev varu671,523,712

Maksimaalne varu700,000,000

Koguvaru655,469,143.1954743

Ringluse määr0.9593%

Väljaandmise kuupäev2021-07-14 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim2.12915576713788,2021-12-08

Madalaim hind0.011035823943177085,2025-04-15

Avalik plokiahelBSC

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

