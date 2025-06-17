BOMB

Bombie is the top-paying mini-game on Telegram & TON and LINE & Kaia ecosystems, featuring a "Shooting to Earn" mode where players battle zombies to earn $BOMB tokens. It is the first dual-platform game on Telegram and LINE, with a fair-launch tokenomics model.

NimiBOMB

KohtNo.1520

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu9,000,000,000

Maksimaalne varu10,000,000,000

Koguvaru10,000,000,000

Ringluse määr0.9%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.004189609204684791,2025-06-17

Madalaim hind0.000372486781475921,2025-08-05

Avalik plokiahelKLAY

BOMB/USDC
Bombie
