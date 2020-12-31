AVAX

Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche.

NimiAVAX

KohtNo.17

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0026%

Kauplemismaht/turukapital (24H)125.12%

Ringlev varu422,275,285.48916084

Maksimaalne varu715,748,719

Koguvaru457,277,985.48916084

Ringluse määr0.5899%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim146.21786401299232,2021-11-21

Madalaim hind2.7888219,2020-12-31

Avalik plokiahelAVAX_XCHAIN

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...