ALTLAYER

AltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism.

NimiALTLAYER

KohtNo.294

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.41%

Ringlev varu4,236,744,686.3933325

Maksimaalne varu10,000,000,000

Koguvaru10,000,000,000

Ringluse määr0.4236%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.688131910249869,2024-03-27

Madalaim hind0.022477745910425583,2025-04-07

Avalik plokiahelBSC

TutvustusAltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
ALTLAYER/USDT
AltLayer
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (ALTLAYER)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
ALTLAYER/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (ALTLAYER)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...