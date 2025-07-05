AIN

Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.

NimiAIN

KohtNo.912

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)1.91%

Ringlev varu185,300,000

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0.1853%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.20567862298018846,2025-07-11

Madalaim hind0.022426215747106595,2025-07-05

Avalik plokiahelBSC

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

