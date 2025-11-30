Entender la tokenómica de Unicorn Meat (W🍖) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

El límite máximo de tokens W🍖 que pueden existir en total.

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

El número máximo de tokens W🍖 que se han creado o se crearán jamás.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de W🍖 ¡explora el precio en vivo del token W🍖!