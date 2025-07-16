1. ¿Qué es la Red Lightning? La red Lightning es una solución de escalabilidad construida sobre Bitcoin, que permite a los usuarios enviar y recibir rápidamente pequeñas cantidades de Bitcoin con tari1. ¿Qué es la Red Lightning? La red Lightning es una solución de escalabilidad construida sobre Bitcoin, que permite a los usuarios enviar y recibir rápidamente pequeñas cantidades de Bitcoin con tari
Academia/Enciclopedia de Blockchain/Conceptos populares/¿Qué es la Red Lightning?

¿Qué es la Red Lightning?

16 de julio de 2025
0m
#Básico#Capa 2#Bitcoin#Principiantes#Conceptos básicos
1. ¿Qué es la Red Lightning?


La red Lightning es una solución de escalabilidad construida sobre Bitcoin, que permite a los usuarios enviar y recibir rápidamente pequeñas cantidades de Bitcoin con tarifas mínimas. En términos simples, la red Lightning funciona como una solución de segunda capa para la red Bitcoin.

La red Lightning realiza el procesamiento de transacciones fuera de la cadena de bloques, y solo el resultado final de la transacción se confirma en la cadena de bloques. Esto mejora la eficiencia de las transacciones de la red Bitcoin, lo que permite a los usuarios completar los pagos a costos reducidos y velocidades más rápidas.

2. ¿Por qué es necesaria la red Lightning?


2.1 Mayor velocidad de transacción


La red nativa de Bitcoin puede procesar solo unas 7 transacciones por segundo, mientras que los sistemas de pago electrónicos cotidianos pueden manejar decenas de miles de transacciones por segundo. Esto da como resultado una experiencia de pago deficiente dentro de la red nativa de Bitcoin. La red Lightning, por otro lado, realiza transacciones fuera de la cadena y confirma los resultados finales en la cadena de bloques, lo que aumenta significativamente la velocidad de las transacciones.

2.2 Tarifas de transacción reducidas


Las tarifas de transacción de Bitcoin siguen un modelo de licitación competitivo. Los usuarios deben pagar una determinada tarifa por cada transacción, y los mineros priorizan y procesan las transacciones en función de las tarifas ofrecidas. Las transacciones con tarifas más altas tienen prioridad, mientras que las que tienen tarifas más bajas se procesan más tarde. Esto significa que durante los períodos de congestión en la red de Bitcoin, los usuarios pueden tener que pagar tarifas más altas para que sus transacciones se ejecuten rápidamente. En el pasado, las tarifas de transacción promedio en la red de Bitcoin han llegado a alcanzar los 60 dólares, y este año, debido a la popularidad de los tokens BRC-20, las tarifas promedio superaron brevemente los 30 dólares.

Debido a la baja velocidad de las transacciones y las altas tarifas de transacción en la red nativa de Bitcoin, el uso de Bitcoin para los pagos diarios no es rentable. Sin embargo, la red Lightning ha cambiado eso. En la red Lightning, las tarifas de transacción para una transacción de 100 dólares no superarán 1 centavo, lo que reduce en gran medida los costos de transacción y hace que Bitcoin sea una opción viable para los pagos diarios.

2.3 Reducción de las barreras a las transacciones


Los pagos cotidianos suelen implicar transacciones pequeñas y frecuentes. Durante los últimos tres meses, la tarifa de transacción promedio en la red Bitcoin ha rondado los $2. Cuando el costo de las tarifas puede superar el precio del artículo que está comprando, Bitcoin se convierte en una opción poco práctica para el pago.

La red Lightning reduce significativamente las tarifas de transacción, lo que hace que el impacto de las tarifas en el precio de sus compras sea insignificante. Esto reduce el umbral para usar Bitcoin en las transacciones.

3. Cómo funciona la red Lightning


La red Lightning funciona a través de canales de pago, donde los usuarios establecen canales de pago entre pares para formar la red Lightning.

Para realizar transacciones, ambas partes establecen un canal de pago entre ellas enviando fondos desde la transacción inicial a una dirección multifirma. Esta dirección multifirma se administra utilizando claves privadas de ambas partes y requiere sus firmas para crear nuevas transacciones.

Esta billetera multifirma sirve como un registro duplicado de los activos. Las transacciones generadas por ambas partes se registran en este duplicado. Cuando se cierra el canal, los resultados registrados en el duplicado se transmiten a la cadena de bloques para la liquidación final, y el saldo restante se registra en la cadena de bloques.

Ilustremos esto con un ejemplo simple:

A y B quieren realizar transacciones a través de la red Lightning. Para ello, primero deben establecer un canal de pago y almacenar fondos en la billetera para este canal de pago. La billetera se administra conjuntamente utilizando las claves privadas de A y B, y solo se puede abrir tras la confirmación de ambas partes.

Como se mencionó anteriormente, la billetera multifirma sirve como un registro duplicado de los activos. Los registros de transacciones entre A y B se almacenan en este duplicado. Cuando A y B ya no realizan transacciones y deciden cerrar el canal de pago entre ellos, el resultado final de la transacción entre A y B se envía de vuelta a la red Bitcoin para su confirmación.

Ahora, introduzcamos un escenario un poco más complejo introduciendo un nuevo participante, C.

A y B quieren realizar transacciones a través de la red Lightning, pero en este caso, no tienen una red Lightning establecida entre ellos. Sin embargo, C tiene canales de pago separados con A y B.

En esta situación, A y B pueden enrutar su transacción de A a C y luego de C a B, con C actuando como intermediario. Si bien A y B no pueden realizar transacciones directamente, C elimina la necesidad de que establezcan un nuevo canal de pago entre ellos.

La transacción ocurre en última instancia entre A y B, pero se facilita con la asistencia de C, lo que permite a C establecer y cobrar una determinada tarifa de enrutamiento para facilitar la transacción entre A y B.

4. Desventajas de la red Lightning


4.1 Costos de entrada: existen costos asociados con el ingreso a la red Lightning, lo que hace que el proceso de transferencia de fondos a la red Lightning sea relativamente costoso.

4.2 Problemas de liquidez: si su contraparte no tiene saldo en el canal, no podrá recibir ni realizar pagos. Si bien los proveedores de servicios especializados de la red Lightning ahora abordan este problema de liquidez, esto presenta posibles problemas de centralización.

4.3 Vulnerabilidad a ataques de hackers: los canales de pago, las billeteras y las interfaces de programación de aplicaciones (API) son susceptibles a ataques de hackers.

5. El futuro de la red Lightning


A pesar de sus deficiencias existentes, la red Lightning continúa desarrollándose rápidamente. Actualmente, hay más de 16.000 nodos de la red Lightning, y su promoción y popularización han hecho contribuciones significativas a los pagos y los dominios sociales.

El proyecto social Damus admite las funciones de pago y propinas de la red Lightning. La plataforma de pago digital Strike, en colaboración con Shopify, Blackhawk Network y NCR, ha establecido un sistema de pago con Bitcoin que permite a los comerciantes recibir rápidamente dólares estadounidenses después de que los clientes paguen con criptomonedas. Tras el reconocimiento de Bitcoin como moneda de curso legal por parte de El Salvador, se ha promovido el uso de la red Lightning dentro del país.

El surgimiento de la red Lightning representa un paso significativo hacia la habilitación de Bitcoin para los pagos cotidianos. Los desarrolladores de la comunidad de Bitcoin están abordando activamente los problemas actuales para mejorar aún más la red Lightning.

En conclusión, cuando hablamos de redes de segunda capa, a menudo nos referimos a las redes de capa 2 en Ethereum. Si te interesa conocer más sobre las redes de capa 2 de Ethereum, te invitamos a leer "Comprendiendo la capa 2 de Ethereum con un ejemplo sencillo".


