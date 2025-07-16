¿Qué es un ETF spot de Bitcoin?





En 2013 y 2018, los hermanos Winklevoss presentaron dos solicitudes de ETF spot de Bitcoin, ambas rechazadas por la SEC. A partir de 2023, un número creciente de instituciones financieras se está sumando a la lista de solicitantes de ETFs spot de Bitcoin.





¿Por qué hay un creciente interés en solicitar ETFs spot de Bitcoin, y por qué estos ETFs están atrayendo tanta atención? Estas son las preguntas que el presente artículo analizará y responderá.









Las siglas de ETF significan "fondo cotizado en bolsa", un tipo de fondo de inversión similar a las acciones, que se puede negociar en una bolsa de valores.





Los ETFs utilizan una forma de colateralización física para convertir activos específicos en valores. Los inversionistas solo necesitan comprar participaciones del fondo emitido por la institución, lo que les permite mantener indirectamente la exposición correspondiente a las inversiones subyacentes.





Un ETF de Bitcoin se refiere a un fondo cotizado en bolsa cuyo activo subyacente es Bitcoin. Cuando los usuarios compran un ETF spot de Bitcoin, en esencia están comprando Bitcoin, pero en realidad no lo poseen directamente. Hasta ahora, no existe ningún ETF spot de Bitcoin disponible.









1.Cumplimiento regulatorio: Los ETF spot de Bitcoin se negocian en bolsas de valores tradicionales y están sujetos a la supervisión regulatoria de las instituciones correspondientes, lo que genera más confianza y brinda seguridad a los inversionistas.





2.Bajo umbral de inversión: No es necesario aprender y dominar los aspectos técnicos de las criptomonedas, como el uso de billeteras digitales. El empaquetamiento de los ETF de Bitcoin como productos financieros tradicionales reduce las barreras de entrada para los inversionistas.





3. Rentabilidad: Los ETF spot de Bitcoin suelen incurrir en costos más bajos en comparación con la compra directa de BTC, lo que resulta atractivo para los inversionistas que buscan reducir costos.





4. Seguridad: Los usuarios que adquieren ETF spot de Bitcoin no poseen Bitcoins físicos. Aunque pueden beneficiarse de las fluctuaciones del precio de Bitcoin, están libres del riesgo de pérdida o robo asociado a las billeteras digitales.









Los fideicomisos de inversión son fondos cerrados cotizados en bolsa. En el ámbito de las criptomonedas, el GBTC de Grayscale es un ejemplo de fideicomiso de Bitcoin.





La principal diferencia entre los ETF y los fideicomisos radica en que los ETF son fondos abiertos, con market makers que pueden crear y redimir participaciones libremente, lo que garantiza suficiente liquidez. Por otro lado, los fideicomisos de inversión son fondos cerrados, no se crean fácilmente y carecen de planes activos de redención.





Los ETF pueden ser comprados y vendidos por traders intradía, mientras que los fideicomisos de inversión solo se negocian una vez al final del día. Los costos asociados con los ETF suelen ser más bajos que los de los fideicomisos.









En 2013, los hermanos Winklevoss presentaron un documento S-1 a la SEC, indicando formalmente su intención de lanzar un ETF vinculado a Bitcoin. En 2018, presentaron otra solicitud, pero ambas fueron rechazadas por la SEC.





En agosto de 2018, la empresa de gestión de activos VanEck presentó una solicitud de ETF Spot de Bitcoin, la retiró en septiembre y luego volvió a presentar solicitudes en marzo de 2021 y junio de 2022, todas las cuales fueron rechazadas por la SEC.





En abril de 2021, la empresa de gestión de activos Valkyrie Investments presentó una solicitud de ETF Spot de Bitcoin, que fue rechazada por la SEC en diciembre.





En mayo de 2021, Fidelity presentó una solicitud de ETF Spot de Bitcoin, que fue rechazada por la SEC en febrero de 2022.





En junio de 2021, ARK Invest colaboró con el proveedor suizo de ETF 21Shares para presentar una solicitud para el ARK 21Shares Bitcoin ETF. Esta solicitud fue rechazada por la SEC en abril de 2022. La volvieron a presentar en mayo del mismo año, pero fue rechazada nuevamente en enero de 2023.





En julio de 2021, la empresa de gestión de fondos Global X de Nueva York presentó una solicitud que fue rechazada por la SEC en marzo de 2022.





En octubre de 2021, Bitwise presentó su primera solicitud de ETF Spot de Bitcoin. Fue rechazada por la SEC en junio de 2022.





El 19 de octubre de 2021, EE. UU. aprobó el primer ETF de futuros de Bitcoin.





Grayscale simultáneamente solicitó convertir GBTC en un ETF Spot de Bitcoin. La solicitud fue rechazada por la SEC en junio de 2022, citando esfuerzos insuficientes por parte de la empresa para prevenir fraudes potenciales. Grayscale llevó a la SEC a los tribunales y ganó en agosto de 2023.





En diciembre de 2021, WisdomTree presentó una solicitud de ETF Spot de Bitcoin, que fue rechazada en octubre de 2022.

En abril de 2023, ARK Invest y 21Shares presentaron su tercera solicitud de ETF Spot de Bitcoin.





En junio de 2023, BlackRock y Valkyrie presentaron solicitudes de ETF Spot de Bitcoin.





De julio a agosto de 2023, WisdomTree, VanEck, Fidelity/Wise Origin, Bitwise y Global X presentaron nuevamente solicitudes a la SEC.





El 10 de enero de 2024 (hora del Este), la SEC otorgó la aprobación para el primer lote de 11 ETFs de Bitcoin que se listarían en EE. UU.









A pesar del significativo desarrollo de las criptomonedas en los últimos años y el creciente interés en el sector, el tamaño del mercado de criptomonedas sigue siendo relativamente pequeño en comparación con las finanzas tradicionales. La aprobación de un ETF spot de Bitcoin representaría la aceptación y el reconocimiento del mercado convencional, lo que probablemente aumentaría la adopción de Bitcoin entre los inversionistas.





La aprobación de un ETF spot de Bitcoin podría atraer una mayor entrada de capital, aumentando la liquidez en todo el mercado de criptomonedas y popularizando aún más el uso de Bitcoin, permitiendo que más personas se familiaricen y participen en el espacio cripto.





Más importante aún, la obtención de la aprobación del ETF Spot de Bitcoin representa un reconocimiento legal del estatus del producto financiero de Bitcoin por parte de las autoridades reguladoras en los Estados Unidos. Esto marca otro hito en la historia del desarrollo de Bitcoin.



