¿Qué es un libro de órdenes y la profundidad de órdenes?

16 de julio de 2025MEXC
0m
#Básico#Conceptos básicos
1. ¿Qué es un libro de órdenes?


En el trading de criptomonedas, un libro de órdenes es una lista organizada por precio que contiene todas las órdenes de compra y venta actuales en el mercado. La mayoría de los intercambios centralizados utilizan un modelo de libro de órdenes, donde los creadores colocan órdenes a diferentes niveles de precio que se registran en el libro, y los tomadores emparejan estas órdenes para completar las transacciones.

2. ¿Qué es la profundidad de las órdenes?


La profundidad de las órdenes se refiere a la cantidad total de órdenes en cada punto de precio en el libro de órdenes. Al examinar la profundidad de las órdenes, los traders pueden entender la liquidez del mercado, es decir, el número de órdenes que pueden ejecutarse de inmediato. Una mayor profundidad de las órdenes generalmente indica mayor liquidez, mientras que una profundidad de las órdenes más baja puede provocar una mayor volatilidad de los precios o una ejecución más lenta de las operaciones.

Los libros de órdenes y la profundidad de las órdenes proporcionan información e indicadores del mercado, ofreciendo datos de referencia para las decisiones de los traders. Los traders pueden utilizar los libros de órdenes para entender la situación actual de compra y venta en el mercado, incluidos los mejores precios de oferta y demanda, y el nivel de competencia. La profundidad de las órdenes ayuda a los traders a evaluar la liquidez del mercado y la probabilidad de ejecución de las operaciones.


3. Componentes de un libro de órdenes


Un libro de órdenes típicamente consta de cuatro partes: órdenes de compra, órdenes de venta, precio y cantidad de la orden.

Órdenes de compra: Una lista de órdenes de compradores dispuestos a adquirir activos a precios específicos.

Órdenes de venta: Una lista de órdenes de vendedores dispuestos a vender activos a precios específicos.

Precio: Los niveles de precios de las órdenes de compra y venta. Cada nivel de precio muestra la cantidad de órdenes para comprar o vender activos.

Cantidad de la orden: La cantidad de activos en las órdenes de compra y venta.

4. ¿Qué hace un libro de órdenes?


4.1 Recibir órdenes: Cuando los traders envían órdenes de compra o venta, la plataforma de trading recibe estas órdenes.

4.2 Registrar la información de la orden: Las órdenes generalmente incluyen información como la dirección del trading, la cantidad, el precio y la fecha y hora de la orden.

4.3 Ordenar las órdenes: El libro de órdenes clasifica las órdenes de compra y venta por precio, de mayor a menor o de menor a mayor, agrupando las órdenes al mismo precio.

4.4 Actualizar el libro de órdenes: Cuando se crean nuevas órdenes, el libro de órdenes las inserta en el lugar adecuado según el precio y actualiza el libro.

4.5 Emparejar transacciones: Cuando los precios de las órdenes de compra y venta coinciden, ocurre una transacción.

4.6 Actualizar la profundidad de las órdenes: El libro de órdenes actualiza la profundidad de las órdenes cada vez que se emparejan o cancelan órdenes, lo que refleja la cantidad total de órdenes de compra y venta en cada punto de precio.

4.7 Actualizaciones en tiempo real: El libro de órdenes se actualiza en tiempo real en la plataforma de trading, mostrando nuevas órdenes y transacciones completadas, lo que permite a los traders tomar decisiones basadas en las condiciones más recientes del mercado.

5. Importancia del libro de órdenes


5.1 Transparencia de precios: El libro de órdenes proporciona información sobre los precios de las órdenes de compra y venta en el mercado, lo que permite a los traders entender claramente los niveles de precios actuales del mercado.

5.2 Evaluación de la profundidad del mercado: Los mercados con mayor profundidad generalmente son más atractivos, ya que ofrecen mayor liquidez y spreads de oferta-demanda más pequeños, lo que facilita la ejecución de operaciones de compra y venta.

5.3 Monitoreo y análisis del mercado: Los traders pueden observar los cambios en el libro de órdenes para comparar las fuerzas de compra y venta en el mercado y usar esta información para desarrollar estrategias de trading y predecir tendencias de precios.

6. Características de visualización en MEXC


6.1 Profundidad combinada: El sistema muestra las órdenes según la precisión de visualización que se establezca.


6.2 Métodos de visualización de órdenes: Hay dos métodos de visualización, los cuales son Cantidad y Acumulado.

Cantidad: El fondo del gráfico de barras refleja la cantidad de órdenes de compra y venta.
Acumulado: El fondo del gráfico de profundidad refleja la profundidad de las órdenes de compra y venta.


6.3 Visualización de órdenes: Al marcar "Mostrar Prom. y Total", el sistema calcula y muestra el precio promedio, los nombres de los tokens y la suma de los tokens intercambiados en una ventana emergente cuando se pasa el cursor sobre los datos de la orden.


Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento sobre inversión, impuestos, legalidad, finanzas, contabilidad, consultoría ni de ningún otro tipo; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


