¿Qué es un mercado de predicción?









Un mercado de predicción permite a los participantes realizar apuestas sobre la probabilidad de que ocurran eventos futuros. Estos eventos pueden abarcar desde movimientos en los precios de criptomonedas hasta actualizaciones de protocolos específicos, entre otros.





Los mercados de predicción suelen considerarse una forma eficaz de agregar información, ya que el comportamiento de las apuestas de los participantes refleja sus opiniones sobre la probabilidad de que ocurran ciertos eventos. En el mercado de criptomonedas, los mercados de predicción pueden ayudar a inversionistas y traders a comprender mejor las expectativas de los participantes sobre eventos futuros, guiando así sus decisiones de inversión.









Los protocolos de predicción son protocolos basados en blockchain que utilizan contratos inteligentes para gestionar la creación, el comercio y la resolución de eventos, garantizando que todas las transacciones sean transparentes y automáticas. Este diseño descentralizado hace que los mercados de predicción sean más justos y transparentes, al tiempo que proporciona un medio eficaz para agregar información y predecir los resultados de eventos en el mercado.





Los protocolos de predicción generalmente implican cuatro pasos:





Creación de eventos: Cualquier persona puede crear un evento en una plataforma de mercado de predicción. Este evento puede ser una predicción sobre cualquier cosa, como si el precio de BTC alcanzará los $100,000 en esta tendencia alcista, o eventos del mundo real, como los resultados de las elecciones en EE.UU. El creador debe especificar la descripción del evento, las condiciones bajo las cuales ocurrirá y los posibles resultados.





Trading en el mercado: Una vez creado el evento, los participantes pueden realizar apuestas sobre diferentes resultados en el mercado.





Resolución del evento: Después de que ocurre el evento, la plataforma necesita un mecanismo para determinar el resultado del evento.





Liquidación de resultados: Según el resultado del evento, los participantes que realizaron apuestas correctas recibirán una cierta proporción de las recompensas, mientras que aquellos que apostaron incorrectamente perderán sus apuestas.













Transparencia y justicia: Los mercados de predicción descentralizados utilizan tecnología blockchain, asegurando que todas las transacciones y procesos de resolución de eventos sean transparentes y puedan ser visualizados y verificados por cualquier persona. Esto proporciona mayor equidad y transparencia.





Desconfianza: Los contratos inteligentes ejecutan automáticamente transacciones y resuelven eventos sin depender de intermediarios para gestionar el mercado, reduciendo los costos de confianza.





Accesibilidad global y sin fronteras: Cualquier persona puede participar en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que proporciona una participación y liquidez más amplias.





Agregación de información: Los mercados de predicción agregan las expectativas de los participantes sobre los resultados de los eventos, ofreciendo señales informativas útiles que ayudan a predecir mejor los resultados de los eventos.









Costos de transacción: Los mercados de predicción descentralizados basados en tecnología blockchain pueden enfrentar altos costos de transacción y velocidades de transacción más lentas, especialmente durante la congestión de la red.





Experiencia del usuario: Los usuarios novatos pueden enfrentar una curva de aprendizaje al utilizar mercados de predicción descentralizados.





Fiabilidad de las fuentes de datos: Los resultados de los mercados de predicción a menudo dependen de fuentes de datos externas, que deben ser confiables y precisas para evitar disputas.





Problemas de liquidez en el mercado: Los mercados nuevos o menos populares pueden enfrentar problemas de liquidez, lo que afecta la experiencia de trading de los usuarios y sus posibles retornos.









Según los últimos datos de CoinGecko, los diez principales proyectos de mercados de predicción por capitalización de mercado son Gnosis, SX Network, Azuro Protocol, Kleros, Prosper, Augur, HILO, Polkamarkets, Zeitgeist y PlotX.









Debido a desafíos como la insuficiente liquidez del mercado y el comportamiento irracional de los participantes en las aplicaciones prácticas, muchos proyectos han optado por cerrar o cambiar su enfoque. Esta sección presenta algunos de los proyectos más conocidos en diferentes blockchains.













Polymarket es una plataforma de mercado de predicción descentralizada basada en blockchain que permite a los usuarios realizar apuestas sobre los resultados futuros de diversos eventos utilizando criptomonedas, incluyendo temas populares actuales como las elecciones en EE.UU. y los resultados de los Juegos Olímpicos. Los contratos inteligentes de Polymarket se ejecutan en la red Polygon, lo que reduce significativamente las tarifas de transacción y mejora la velocidad de procesamiento de las transacciones.





Conocida por su alta transparencia y su experiencia de interacción amigable para el usuario, Polymarket ha atraído a un gran número de usuarios y seguidores. Recientemente, impulsada por la promoción del candidato presidencial estadounidense Donald Trump, Polymarket se ha convertido en una de las principales plataformas de predicción de criptomonedas.













Augur es uno de los primeros proyectos que exploran mercados de predicción descentralizados de código abierto, construido sobre la blockchain de Ethereum. Además de permitir a los usuarios apostar sobre los resultados de eventos, también les permite crear sus propios mercados. El token nativo de la plataforma, REP, se utiliza para incentivar, crear mercados y resolver disputas.





La visión de Augur es habilitar a los usuarios para predecir y comerciar con diversos resultados de eventos a través de contratos inteligentes y mecanismos descentralizados. Para abordar los desafíos de escalabilidad de Ethereum, Augur lanzó una versión Turbo que aprovecha la red Polygon para mejorar la eficiencia y escalabilidad de las transacciones, lo que mejora la experiencia del usuario.





Actualmente, el sitio web oficial de Augur y sus redes sociales ya no se actualizan, y el proyecto se ha cerrado.













Inicialmente diseñado como una plataforma de predicción similar a Augur, Gnosis cambió su enfoque tras no cumplir con sus objetivos iniciales. El equipo de Gnosis ha desarrollado una variedad de productos, que incluyen Gnosis Safe (cuentas multifirma y programables), Gnosis Chain, Gnosis Protocol (CowSwap), Conditional Tokens (para mercados de predicción), Gnosis Auction y Zodiac (estándares y herramientas para DAOs composables).













Hedgehog es un mercado de predicción descentralizado construido sobre la red Solana. La característica destacada de la plataforma es que todas las predicciones son sin riesgo, lo que significa que no perderás tu capital.





Antes de participar en las predicciones, los usuarios deben apostar USDC para obtener una cierta cantidad de tokens de juego que se utilizan para hacer predicciones. Los tokens de juego no se pueden transferir y solo pueden ser utilizados para participar en predicciones. Si la predicción es exitosa, los usuarios recibirán una recompensa en forma de tokens de juego. Es importante señalar que todas las recompensas del mercado se reciben y se pagan en tokens de juego.





Los mercados de predicción no solo brindan a los usuarios la oportunidad de obtener beneficios y disfrutar de entretenimiento, sino que también sirven como una fuente importante de información que ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas. Esta doble naturaleza le otorga a los mercados de predicción una posición y un valor únicos en la industria de las criptomonedas.



