Una guía introductoria sobre el Día de la Pizza Bitcoin: la sorprendente relación entre BTC y la pizza





Cada 22 de mayo, la comunidad cripto celebra el Día de la Pizza Bitcoin. Te estarás preguntando cuál es la relación entre las criptomonedas y la pizza si son dos cosas completamente diferentes. Este artículo explica esta efeméride importante en la historia de las criptomonedas.









La comunidad cripto conmemora el Día de la Pizza Bitcoin porque fue la primera vez en que bienes materiales fueron intercambiados por monedas digitales. Bitcoin fue concebida en 2008, y su blockchain se hizo realidad en 2009. La primera vez que se utilizó Bitcoin para adquirir bienes en el mundo real —dos pizzas Papa John's grandes— fue el 22 de mayo de 2010.





La persona que compró esas dos pizzas con Bitcoin fue Laszlo Hanyecz, un programador habitante de los Estados Unidos de América. Hanyecz publicó en un foro de Bitcoin en internet si había alguien que estuviera interesado en intercambiar dos pizzas por 10,000 BTC. En los primeros días de Bitcoin, los foros online fueron sitios importantes para el intercambio de información cripto. Hanyecz pensó que al hacer la propuesta en ese lugar, alguién respondería.





La persona que respondió a la solicitud fue Jeremy Sturdivant. Sturdivant era un estudiante que vivía en Londres en esas fechas y ordenó las pizzas para Hanyecz en una tienda en línea que encontró en el momento. Como has de imaginar, la orden se pagó con tarjeta de crédito, pero Hanyecz le pagó a Sturdivant con Bitcoin, es por eso que a ese día se considera "la primera vez que se utilizó Bitcoin para adquirir bienes en el mundo real" (esto sucedió antes de que apareciera el primer exchange de Bitcoin del mundo).









En el momento en que Hanyecz compró sus pizzas, 1 Bitcoin valía aproximadamente $0.0041 dólares estadounidenses. Por lo que 10,000 BTC equivalían, más o menos, a 41 dólares —un precio razonable por dos pizzas—.





El 17 de mayo de 2023, cuando se escribió este artículo, 1 Bitcoin cotizaba por aproximadamente 27,000 dólares, lo que significa que al precio de hoy, 10,000 BTC tendrían un valor de alrededor de 270 millones de dólares. ¡Esa es una cantidad de dinero exorbitante por una cantidad "extraordinaria" de pizzas.





El siguiente gráfico de TradingView muestra que el precio de Bitcoin ha estado aumentando significativamente rápido, especialmente a partir de 2020.













Los criptoactivos todavía se mantienen con propósito de inversión, pero Bitcoin aún no ha alcanzado una aceptación ampliamente difundida como opción de medio de pago por bienes y servicios utilizados de manera cotidiana. Sin embargo, los pagos en Bitcoin están siendo aceptados de forma gradual en un mayor número de establecimientos, incluido el retailer de electrónicos Bic Camera, que acepta pagos con Bitcoin.



