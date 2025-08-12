Reclutamiento de creadores UGC para MEXC Learn｜Únete a MEXC y usa tu talento para transformar el mundo Web3

¿Te apasionan la blockchain, la Web3 y las criptomonedas?





¿Eres bueno investigando, pensando de forma lógica y creando contenido?





Únete al Programa de Creadores UGC de MEXC Learn y conecta con entusiastas del Web3 de todo el mundo a través del poder de las palabras. ¡Ayuda a construir la plataforma de intercambio de conocimientos más influyente del mundo cripto!





Aquí podrás analizar tendencias del sector, moldear narrativas y ganar reconocimiento y recompensas a través de tus contribuciones de contenido.









MEXC Learn es el canal oficial de contenidos de MEXC, comprometido a ofrecer contenido profesional, claro y fácil de entender para usuarios de todo el mundo. Nuestro contenido principal incluye:





Guías de inversión cripto y material educativo

Tendencias tecnológicas en blockchain

Investigación profunda de proyectos Web3

Análisis macroeconómicos y perspectivas regulatorias

Comentarios rápidos sobre temas populares y análisis detallados





MEXC Learn busca convertirse en el centro global de conocimiento cripto, publicando en más de 17 idiomas, incluidos chino, inglés y español, con gran alcance y participación internacional.









Buscamos creadores que sean:





Conocedores de la dinámica del mercado cripto, capaces de investigar y analizar de forma independiente

Buenos redactores, con lógica clara y tono profesional

Familiarizados con narrativas clave, estructuras de proyectos, tokenómica y ecosistemas on-chain

(Bonus) Con experiencia previa escribiendo sobre cripto o con formación en medios/investigación









Tipos de contenido (sin formato fijo):





Investigación de proyectos: L1/L2, DeFi, IA, GameFi, etc.

Análisis de mercado: BTC/ETH, stablecoins, memes, regulaciones

Educación: Estrategias de trading, análisis on-chain, uso de billeteras, seguridad

Perspectivas originales: Cualquier otro contenido valioso sobre Web3





Modelos de colaboración:





Envía tus artículos para su revisión y publicación

Los creadores de alta calidad pueden ser invitados como colaboradores permanentes





Todos los artículos pueden incluir nombre del autor, cuenta de X (Twitter) o una breve biografía (≤100 caracteres)





Incentivos:





Obtén bonos de futuros según la evaluación de calidad de MEXC Learn

El contenido destacado puede aparecer en la página principal de MEXC y promocionarse a nivel global









Para incentivar contenido original de alta calidad, MEXC Learn evalúa cada publicación según la puntuación delcontenido (de 10 puntos) y el rendimiento de tráfico durante los 7 días posteriores a la publicación (impresiones + clics). Las recompensas se otorgan en función de estos criterios, con un máximo de 100 USDT y un adicional de 100 USDT en bonos de futuros, basados en el rendimiento de tráfico. Estos dos tipos de recompensa pueden acumularse.









Las publicaciones serán puntuadas en cinco aspectos (2 puntos cada una):





Aspecto Puntaje máximo Criterios de evaluación Relevancia para MEXC

2 ¿El contenido está relacionado con MEXC, sus productos o tendencias actuales? ¿La postura es profesional y positiva? Enfoque del tema 2 ¿El artículo gira en torno a la palabra clave o tema asignado, con análisis profundo en un solo tema? Claridad y lógica 2 ¿El artículo está bien estructurado, coherente y con gramática clara? Potencial educativo y viral 2 ¿El contenido es fácil de entender, informativo y compartible? Creatividad y originalidad 2 ¿Ofrece un ángulo único con ejemplos, gráficos o comparaciones que aumentan su credibilidad?



Nota: Para garantizar que los artículos seleccionados coincidan estrechamente con el enfoque de contenido de nuestra plataforma, evaluaremos cuidadosamente todas las presentaciones según su calidad, originalidad y valor para los usuarios. Entre quienes cumplan con los requisitos básicos, solo se elegirán los mejores articulos. Este evento no se basa en el orden de llegada, y cumplir con los criterios no garantiza la selección. Agradecemos tu comprensión y apoyo.











Requisitos básicos:





Original y publicado por primera vez en MEXC Learn. Al menos 3,000 palabras (versión en inglés).

Análisis profundo, ideas únicas, fuerte coherencia lógica.





Grado Puntaje Recompensa A+

10 100 USDT

A

9 80 USDT

A− 8 60 USDT









Requisitos básicos:





Contenido original, entre 1,000 y 2,000 palabras (versión en inglés).

Preciso e informativo, con valor educativo.





Grado Puntaje Recompensa B+ 7 50 USDT B 6 30 USDT





🏅 Bono por tráfico





Nivel Criterios (en los 7 días posteriores a la publicación) Recompensa en bonos de futuros 1 ≥30,000 impresiones y ≥400 clics 100 USDT 2 ≥20,000 impresiones y ≥200 clics 80 USDT 3 ≥10,000 impresiones y ≥150 clics 60 USDT 4 ≥5,000 impresiones y ≥80 clics 50 USDT 5 ≥3,000 impresiones y ≥40 clics 30 USDT









Al menos un 80% de todo el artículo debe ser original. Está estrictamente prohibido el plagio, el contenido generado por IA o la reescritura excesiva.

Una vez aprobados, los artículos se publicarán en MEXC Learn mostrando el nombre del autor.

Los artículos de grado A pueden republicarse en plataformas personales del autor después de 24 horas de publicación exclusiva en MEXC Learn.

Los bonos de futuros son emitidos por MEXC y tienen una validez de 15 días. Pueden usarse como margen para trading, o para cubrir tarifas, pérdidas y tasas de financiación en trading de futuros USDT-M. Las ganancias generadas con estos bonos pueden retirarse.









Envía un correo a submission@mexc.com con lo siguiente:





Breve presentación personal (incluyendo experiencia en cripto)

Artículos de muestra o enlaces (cualquier idioma; preferiblemente en inglés)

Frecuencia estimada de envío mensual

Tipos de contenido preferidos (por ejemplo: investigación, análisis, tutoriales, tendencias)









En una industria en constante evolución como Web3, el buen contenido cumple un rol clave para difundir ideas y construir el futuro.





Al unirte al equipo de Creadores UGC de MEXC Learn, colaborarás con escritores talentosos de todo el mundo para explorar tendencias emergentes, descomponer temas complejos y hacer que el conocimiento sobre cripto sea más accesible para todos.



