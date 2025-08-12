¿Te apasionan la blockchain, la Web3 y las criptomonedas? ¿Eres bueno investigando, pensando de forma lógica y creando contenido? Únete al Programa de Creadores UGC de MEXC Learn y conecta con entusia¿Te apasionan la blockchain, la Web3 y las criptomonedas? ¿Eres bueno investigando, pensando de forma lógica y creando contenido? Únete al Programa de Creadores UGC de MEXC Learn y conecta con entusia
Academia/Perspectivas del mercado/Zona de eventos/Reclutamien... mundo Web3

Reclutamiento de creadores UGC para MEXC Learn｜Únete a MEXC y usa tu talento para transformar el mundo Web3

12 de agosto de 2025MEXC
0m
Brainedge
LEARN$0.01149-1.79%
American Coin
USA$0.000000274-14.24%
ELYSIA
EL$0.002194-9.41%
Lagrange
LA$0.38843+1.76%
ArchLoot
AL$0.0133-7.63%

¿Te apasionan la blockchain, la Web3 y las criptomonedas?

¿Eres bueno investigando, pensando de forma lógica y creando contenido?

Únete al Programa de Creadores UGC de MEXC Learn y conecta con entusiastas del Web3 de todo el mundo a través del poder de las palabras. ¡Ayuda a construir la plataforma de intercambio de conocimientos más influyente del mundo cripto!

Aquí podrás analizar tendencias del sector, moldear narrativas y ganar reconocimiento y recompensas a través de tus contribuciones de contenido.

1.Quiénes somos


MEXC Learn es el canal oficial de contenidos de MEXC, comprometido a ofrecer contenido profesional, claro y fácil de entender para usuarios de todo el mundo. Nuestro contenido principal incluye:

  • Guías de inversión cripto y material educativo
  • Tendencias tecnológicas en blockchain
  • Investigación profunda de proyectos Web3
  • Análisis macroeconómicos y perspectivas regulatorias
  • Comentarios rápidos sobre temas populares y análisis detallados

MEXC Learn busca convertirse en el centro global de conocimiento cripto, publicando en más de 17 idiomas, incluidos chino, inglés y español, con gran alcance y participación internacional.

2.A quiénes buscamos


Buscamos creadores que sean:

  • Conocedores de la dinámica del mercado cripto, capaces de investigar y analizar de forma independiente
  • Buenos redactores, con lógica clara y tono profesional
  • Familiarizados con narrativas clave, estructuras de proyectos, tokenómica y ecosistemas on-chain
  • (Bonus) Con experiencia previa escribiendo sobre cripto o con formación en medios/investigación

3.Formatos de contenido e incentivos


  • Tipos de contenido (sin formato fijo):

Investigación de proyectos: L1/L2, DeFi, IA, GameFi, etc.
Análisis de mercado: BTC/ETH, stablecoins, memes, regulaciones
Educación: Estrategias de trading, análisis on-chain, uso de billeteras, seguridad
Perspectivas originales: Cualquier otro contenido valioso sobre Web3

  • Modelos de colaboración:

Envía tus artículos para su revisión y publicación
Los creadores de alta calidad pueden ser invitados como colaboradores permanentes

Todos los artículos pueden incluir nombre del autor, cuenta de X (Twitter) o una breve biografía (≤100 caracteres)

  • Incentivos:

Obtén bonos de futuros según la evaluación de calidad de MEXC Learn
El contenido destacado puede aparecer en la página principal de MEXC y promocionarse a nivel global

4. Criterios de evaluación y recompensas de MEXC Learn


Para incentivar contenido original de alta calidad, MEXC Learn evalúa cada publicación según la puntuación delcontenido (de 10 puntos) y el rendimiento de tráfico durante los 7 días posteriores a la publicación (impresiones + clics). Las recompensas se otorgan en función de estos criterios, con un máximo de 100 USDT y un adicional de 100 USDT en bonos de futuros, basados en el rendimiento de tráfico. Estos dos tipos de recompensa pueden acumularse.

4.1 Criterios de puntuación de contenido (total: 10 puntos)


Las publicaciones serán puntuadas en cinco aspectos (2 puntos cada una):

Aspecto
Puntaje máximo
Criterios de evaluación
Relevancia para MEXC

2
¿El contenido está relacionado con MEXC, sus productos o tendencias actuales? ¿La postura es profesional y positiva?
Enfoque del tema
2
¿El artículo gira en torno a la palabra clave o tema asignado, con análisis profundo en un solo tema?
Claridad y lógica
2
¿El artículo está bien estructurado, coherente y con gramática clara?
Potencial educativo y viral
2
¿El contenido es fácil de entender, informativo y compartible?
Creatividad y originalidad
2
¿Ofrece un ángulo único con ejemplos, gráficos o comparaciones que aumentan su credibilidad?


Nota: Para garantizar que los artículos seleccionados coincidan estrechamente con el enfoque de contenido de nuestra plataforma, evaluaremos cuidadosamente todas las presentaciones según su calidad, originalidad y valor para los usuarios. Entre quienes cumplan con los requisitos básicos, solo se elegirán los mejores articulos. Este evento no se basa en el orden de llegada, y cumplir con los criterios no garantiza la selección. Agradecemos tu comprensión y apoyo.


4.2 Sistema de recompensas por contenido


🥇 Artículos de grado A (8-10 puntos)


Requisitos básicos:

  • Original y publicado por primera vez en MEXC Learn. Al menos 3,000 palabras (versión en inglés).
  • Análisis profundo, ideas únicas, fuerte coherencia lógica.

Grado
Puntaje
Recompensa
A+

10
100 USDT

A

9
80 USDT

A−
8
60 USDT

🥈 Artículos de grado B (6-7 puntos)


Requisitos básicos:

  • Contenido original, entre 1,000 y 2,000 palabras (versión en inglés).
  • Preciso e informativo, con valor educativo.

Grado
Puntaje
Recompensa
B+
7
50 USDT
B
6
30 USDT

🏅 Bono por tráfico

Nivel
Criterios (en los 7 días posteriores a la publicación)
Recompensa en bonos de futuros
1
≥30,000 impresiones y ≥400 clics
100 USDT
2
≥20,000 impresiones y ≥200 clics
80 USDT
3
≥10,000 impresiones y ≥150 clics
60 USDT
4
≥5,000 impresiones y ≥80 clics
50 USDT
5
≥3,000 impresiones y ≥40 clics
30 USDT

4.3 Notas adicionales


  • Al menos un 80% de todo el artículo debe ser original. Está estrictamente prohibido el plagio, el contenido generado por IA o la reescritura excesiva.
  • Una vez aprobados, los artículos se publicarán en MEXC Learn mostrando el nombre del autor.
  • Los artículos de grado A pueden republicarse en plataformas personales del autor después de 24 horas de publicación exclusiva en MEXC Learn.
  • Los bonos de futuros son emitidos por MEXC y tienen una validez de 15 días. Pueden usarse como margen para trading, o para cubrir tarifas, pérdidas y tasas de financiación en trading de futuros USDT-M. Las ganancias generadas con estos bonos pueden retirarse.

5.Cómo unirte


Envía un correo a submission@mexc.com con lo siguiente:

  • Breve presentación personal (incluyendo experiencia en cripto)
  • Artículos de muestra o enlaces (cualquier idioma; preferiblemente en inglés)
  • Frecuencia estimada de envío mensual
  • Tipos de contenido preferidos (por ejemplo: investigación, análisis, tutoriales, tendencias)

6.Comparte Web3 con el mundo


En una industria en constante evolución como Web3, el buen contenido cumple un rol clave para difundir ideas y construir el futuro.

Al unirte al equipo de Creadores UGC de MEXC Learn, colaborarás con escritores talentosos de todo el mundo para explorar tendencias emergentes, descomponer temas complejos y hacer que el conocimiento sobre cripto sea más accesible para todos.

Tu voz puede marcar la diferencia. Comparte conocimiento y aporta valor e impacto al mundo Web3.

Artículos populares

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin y Ethereum dominan el panorama de las criptomonedas como los dos activos digitales más grandes por capitalización de mercado. Aunque ambos operan con tecnología blockchain, la diferencia entre

Diferentes tipos de órdenes spot

Diferentes tipos de órdenes spot

La plataforma MEXC ofrece cuatro tipos de órdenes spot: órdenes de límite, órdenes de mercado, órdenes take-profit/stop-lossy órdenes OCO (One-Cancels-the-Other).1. Orden de límiteCon las órdenes de l

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

A medida que el mercado de criptomonedas se desarrolla rápidamente, el trading de spot se ha convertido gradualmente en el punto de entrada preferido al mundo de los activos digitales para muchos inve

¿Es Bitcoin Halal? ¿Qué dicen los eruditos islámicos?

¿Es Bitcoin Halal? ¿Qué dicen los eruditos islámicos?

Bitcoin ha captado la atención mundial como una moneda digital revolucionaria, pero los inversores musulmanes enfrentan una pregunta crucial: ¿es bitcoin halal o haram según la ley islámica? Con la po

Artículos relacionados

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin y Ethereum dominan el panorama de las criptomonedas como los dos activos digitales más grandes por capitalización de mercado. Aunque ambos operan con tecnología blockchain, la diferencia entre

Diferentes tipos de órdenes spot

Diferentes tipos de órdenes spot

La plataforma MEXC ofrece cuatro tipos de órdenes spot: órdenes de límite, órdenes de mercado, órdenes take-profit/stop-lossy órdenes OCO (One-Cancels-the-Other).1. Orden de límiteCon las órdenes de l

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

A medida que el mercado de criptomonedas se desarrolla rápidamente, el trading de spot se ha convertido gradualmente en el punto de entrada preferido al mundo de los activos digitales para muchos inve

¿Es Bitcoin Halal? ¿Qué dicen los eruditos islámicos?

¿Es Bitcoin Halal? ¿Qué dicen los eruditos islámicos?

Bitcoin ha captado la atención mundial como una moneda digital revolucionaria, pero los inversores musulmanes enfrentan una pregunta crucial: ¿es bitcoin halal o haram según la ley islámica? Con la po

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos