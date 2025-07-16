Obtén ganancias sin costo con el bono de futuros de MEXC





En MEXC, el bono de futuros es un tipo de recompensa que la plataforma ofrece a los usuarios. Puede utilizarse como margen para operar en el trading de futuros y también para compensar tarifas de trading y tasas de financiamiento. Los bonos de futuros en MEXC tienen las siguientes características:





Operativo: El bono de futuros es exclusivo para operaciones de futuros. Puede emplearse como margen en posiciones de futuros y para cubrir tarifas de trading, pérdidas y tasas de financiamiento. Es importante destacar que las tarifas de trading compensadas mediante el bono de futuros no generan comisiones.





Validez temporal: Los bonos de futuros obtenidos en distintos eventos tienen períodos de validez variables, generalmente de 15 días. Para verificar períodos específicos, consulta las reglas del evento o la fecha de vencimiento en tu billetera. Si obtienes varios bonos de futuros en secuencia, sus fechas de vencimiento se combinarán y extenderán.





Por ejemplo, si tienes un bono de futuros de 100 USDT que vence el 30 de octubre, y antes de esa fecha recibes un bono adicional de 50 USDT con vencimiento el 5 de noviembre, el bono combinado de 150 USDT tendrá un período de validez extendido hasta el 5 de noviembre.





Los bonos que no se usen antes de la fecha de vencimiento serán recuperados. Si, después de la fecha de vencimiento, el bono de futuros aún está en uso (por ejemplo, como margen en una posición abierta), el margen no será reclamado de inmediato, solo cuando el bono de futuros esté sin uso.





No retirable ni transferible: El bono de futuros no puede ser transferido ni retirado. Si realizas retiros o transferencias desde tu cuenta de futuros antes de que se use completamente el bono, cualquier cantidad restante será eliminada. No obstante, si generas ganancias en el trading de futuros utilizando estos bonos, las ganancias sí pueden retirarse.









La plataforma MEXC ha lanzado numerosos eventos de futuros , como Futures M-Day, "Gana $8,000", Airdrops de Tokens, y más. Al participar en estos eventos, los usuarios pueden recibir bonos de futuros en distintas cantidades. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo obtener bonos de futuros al participar en el evento M-Day.









Haz clic en [Futures M-Day] en la barra de navegación superior de la página principal de MEXC para ser redirigido a la página del evento. En la página del evento, selecciona [Registro Rápido]. Después de un registro exitoso, si continúas operando durante el período del evento y cumples con las condiciones de trading especificadas en las reglas de tickets, el sistema te otorgará automáticamente los tickets adicionales correspondientes sin necesidad de registrarte nuevamente.

Al finalizar el evento, puedes volver a la página de M-Day para verificar los resultados. Las recompensas de bonos de futuros se distribuirán durante el período de liquidación.













En la página de inicio de la aplicación MEXC, pulsa [M-Day] en el menú de accesos directos para ser redirigido a la página del evento. En la página del evento, pulsa [Registro Rápido]. Después de registrarte con éxito, si continúas operando durante el período del evento y cumples con las condiciones de operación descritas en las reglas del boleto, el sistema te otorgará automáticamente los boletos adicionales correspondientes sin requerir un registro adicional.





Después de que finalice el evento, puedes regresar a la página de M-Day para verificar los resultados. Las recompensas del bono de futuros se distribuirán durante el período de liquidación.

















Una vez que recibas el bono de futuros, puedes ver el monto total de los bonos de futuros restantes en tu cuenta.









En el sitio web oficial de MEXC, haz clic en [Billetera] en la esquina superior derecha y luego selecciona [Futuros] para ver el saldo del bono de futuros en tu cuenta de futuros.

















En la aplicación MEXC, pulsa [Billetera] en la parte inferior y selecciona [Futuros] para ver el saldo del bono de futuros en tu cuenta de futuros.







