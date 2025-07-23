Ofertas de tokens en Launchpad: cómo aprovechar oportunidades de alto retorno evitando los riesgos





En el mercado cripto, participar en lanzamientos de nuevos tokens, comúnmente conocidos como launchpads, se ha convertido en una forma popular de buscar altos rendimientos al obtener acceso temprano a proyectos prometedores. Los launchpads actúan como plataformas principales para estas ofertas, aprovechando la tecnología blockchain para eliminar las barreras financieras tradicionales y brindar acceso global a oportunidades de inversión. Actualmente, los launchpads se dividen en dos categorías principales:





Launchpads de CEX: Funcionan a través de exchanges centralizados (como Funcionan a través de exchanges centralizados (como MEXC o Binance) y realizan Ofertas Iniciales en Exchange (Initial Exchange Offerings, IEO). Ofrecen la ventaja de contar con el respaldo del exchange, con rigurosos procesos de selección de proyectos para proteger a los usuarios. Además, la liquidez disponible en los CEX suele generar una actividad de tradnig posterior al listado, lo que los hace ideales para una base de usuarios más amplia.





Launchpads de DEX: Construidos sobre exchanges descentralizados, estos utilizan contratos inteligentes y fondos de liquidez para distribuir tokens mediante Ofertas Iniciales en DEX (Initial DEX Offerings, IDO). Los proyectos colaboran con los DEX para definir los parámetros de emisión, y los usuarios participan directamente en la blockchain. Aunque la barrera de entrada es más baja, los riesgos asociados suelen ser mayores.





Dado que los launchpads ofrecen recompensas altas pero también riesgos elevados, este artículo presenta una guía completa sobre las oportunidades y desafíos implicados, los mecanismos de protección del MEXC Launchpad y estrategias prácticas para una participación más segura, ayudando a los inversionistas a interactuar con nuevas ofertas de forma más efectiva y protegida.













En medio del auge del mercado cripto, los launchpads se han vuelto una opción popular entre los inversionistas por sus bajas barreras de entrada y su alto potencial de retorno. A diferencia de las IPO tradicionales, no requieren grandes cantidades de capital ni calificaciones complejas, permitiendo que inversionistas minoristas accedan a proyectos en etapas tempranas y se beneficien del acceso anticipado.





Baja barrera de entrada: Por ejemplo, MEXC Launchpad solo exige a los usuarios completar la verificación KYC y realizar unas tareas simples para participar. En los launchpads descentralizados, muchas veces solo basta con conectar una billetera, lo que reduce aún más los requisitos.





Alto potencial de retorno: Los launchpads permiten comprar tokens con descuento en etapas tempranas. Por ejemplo, BEE registró importantes ganancias de precio tras su debut en MEXC Launchpad, generando hasta 20 veces el retorno para quienes participaron desde el inicio.





Sin embargo, los altos retornos suelen ir acompañados de altos riesgos. Los inversionistas deben mantenerse atentos para evitar posibles pérdidas.









Pese a su atractivo, los launchpads conllevan varios tipos de riesgo, incluyendo riesgos externos (de mercado, del proyecto y de la plataforma) y riesgos operativos internos. Esta sección se enfoca en los riesgos externos, mientras que los internos se abordarán más adelante.





1.2.1 Riesgos de mercado





Los tokens lanzados mediante launchpads están expuestos a múltiples riesgos de mercado. A corto plazo, los precios pueden caer rápidamente debido a ventas masivas o cambios en el sentimiento del mercado, especialmente en plataformas descentralizadas con baja liquidez. A largo plazo, los proyectos suelen enfrentar la pérdida de interés del mercado una vez pasado el lanzamiento, lo que puede traducirse en caídas sostenidas.





Presión de venta a corto plazo: Tras los eventos de generación de tokens (Token Generation Events, TGE), los primeros inversionistas suelen vender rápidamente a precios máximos para asegurar ganancias. Sumado a la baja liquidez, esto genera fuertes oscilaciones de precio. A menudo los tokens se disparan el primer día o semana, para luego desplomarse. Los inversionistas minoristas que no vendieron a tiempo o compraron a precios altos suelen terminar perdiendo.





Baja liquidez y manipulación de precios: Algunos tokens de baja capitalización en DEX tienen muy poca liquidez inicial, lo que los hace susceptibles a manipulaciones de precio (pump and dump). Con poco volumen de operaciones, los precios pueden fluctuar violentamente y los tenedores minoristas podrían ver sus tokens devaluarse sin poder venderlos.





Volatilidad a largo plazo: Según datos de CryptoRank (julio 2024 - julio 2025), salvo la categoría de Infraestructura Blockchain (19 proyectos, ~100 % de retorno promedio), otras categorías, como Memes (15 proyectos), Servicios Blockchain (80), GameFi (67) y DeFi (50), registraron retornos promedio negativos, con muchos proyectos por debajo del precio de lanzamiento.









1.2.2 Riesgos del proyecto





El rápido aumento del número de proyectos en launchpads y su calidad desigual representan un riesgo significativo para los inversionistas y afectan su rentabilidad potencial.





Alto volumen y calidad inconsistente: Entre el 1 de junio y el 1 de julio de 2025, se realizaron 2315 ventas de tokens en plataformas de launchpad e IDO (según datos públicos). Aunque el volumen es alto, muchas plataformas carecen de procesos de selección sólidos, resultando en proyectos de calidad variable. Algunos equipos tienen antecedentes poco claros, conductas previas cuestionables o tecnologías inviables, lo que dificulta identificar proyectos confiables y aumenta el riesgo de pérdidas por parte de equipos maliciosos.





Vulnerabilidades de seguridad y ataques: Muchos proyectos lanzados en DEX confían en herramientas automatizadas y en la comunidad en lugar de auditorías estrictas. Sin auditorías profesionales de código, los contratos inteligentes pueden presentar vulnerabilidades explotables por hackers. Los fondos de liquidez recién desplegados son particularmente vulnerables, y si son atacados, los inversionistas que participaron en preventas o distribuciones podrían sufrir pérdidas graves.





1.2.3 Riesgos de la plataforma





Las propias plataformas de launchpad enfrentan riesgos como hackeos, errores en contratos inteligentes y fallas operativas. Tanto plataformas centralizadas como descentralizadas han sufrido incidentes en los que los fondos de los usuarios se vieron comprometidos por problemas de seguridad. Además, la falta de transparencia y equidad en la asignación de tokens puede derivar en dominancia por parte de grandes inversores o manipulación interna, perjudicando a los usuarios minoristas.









Frente a estos riesgos, los inversionistas deben optar por plataformas con mecanismos de protección claros. MEXC ofrece un entorno relativamente seguro mediante una selección rigurosa de proyectos, mecanismos de distribución justos, medidas de seguridad robustas y educación para inversionistas.









MEXC ha desarrollado un marco de evaluación integral que analiza los proyectos en varios aspectos: innovación tecnológica, tokenomics, antecedentes del equipo y potencial de mercado. Solo los proyectos que superan un proceso riguroso de diligencia debida pueden lanzarse en MEXC Launchpad. Algunos también reciben respaldo de MEXC Ventures, lo que refuerza su viabilidad y proyección a largo plazo. Esta preselección ayuda a filtrar proyectos de baja calidad, ahorrando tiempo a los usuarios y reduciendo significativamente el riesgo.









Para evitar problemas como la concentración de tokens en manos de whales o asignaciones internas, MEXC Launchpad emplea un modelo transparente de distribución proporcional. Los usuarios minoristas solo necesitan tener tokens designados (como USDT o USD1) para participar, sin tareas complejas. En los modos sin sobresuscripción, los usuarios reciben tokens según su monto suscrito; en los casos con sobresuscripción, la distribución sigue siendo equitativa. A diferencia de los modelos basados en sorteos o cantidad apostada (staking), esto garantiza igualdad de oportunidades.









MEXC utiliza monitoreo con IA y auditorías de terceros (por ejemplo, Hacken) para detectar y solucionar vulnerabilidades en contratos inteligentes en tiempo real. Además, exige la verificación KYC para todos los usuarios, lo que ayuda a prevenir compras automatizadas con bots que podrían desplazar a los participantes legítimos.









Invertir a través de launchpads implica especulación e incertidumbre. Los usuarios deben contar con buen juicio y habilidades de gestión de riesgo. La plataforma MEXC Learn ofrece recursos educativos sobre evaluación de proyectos, estrategias de salida y configuración de stop-loss. Estos materiales permiten a los usuarios tomar decisiones informadas, gestionar las fluctuaciones del mercado y evitar trampas de liquidez. Aprender a analizar fundamentos y salir a tiempo puede reducir pérdidas y mejorar los resultados.





Además de los riesgos externos, las decisiones individuales de inversión también afectan los retornos. La siguiente sección abordará, desde una perspectiva micro, los tipos más comunes de pérdidas en launchpads y estrategias para mitigarlas.













Costo de oportunidad: perder mejores oportunidades de inversión El capital asignado a proyectos en launchpads deja de estar disponible para otras oportunidades potencialmente más rentables, como el trading en el mercado spot o el staking con rendimiento. Si el proyecto del launchpad no tiene un buen desempeño, el costo de oportunidad se vuelve más evidente.





Pérdidas regulatorias: incertidumbre ante cambios normativos La industria global de criptomonedas aún se encuentra en una etapa temprana, con regulaciones poco claras y en constante cambio en muchos países. Nuevas restricciones regulatorias podrían limitar la participación de los usuarios en launchpads o afectar negativamente el valor de los tokens ya adquiridos.





Asimetría de información: información engañosa y sesgos cognitivos Los inversionistas minoristas suelen enfrentarse a una desventaja informativa en los launchpads.





Marketing exagerado por parte de los equipos de proyecto: Algunos proyectos pueden sobrevalorar su potencial, tecnología o equipo con el fin de atraer inversión, lo que lleva a valoraciones erróneas.





Influencia de KOLs y medios: Algunos influencers o medios pueden difundir contenido sesgado por intereses propios, induciendo a los inversionistas a seguir tendencias sin criterio.





Sesgos cognitivos: Los usuarios pueden sobrevalorar las ganancias a corto plazo, ignorar los fundamentos o riesgos a largo plazo, o tomar decisiones impulsivas bajo el efecto FOMO (miedo a quedarse fuera).









A pesar de estos riesgos, los inversionistas no están indefensos. Las siguientes estrategias pueden ayudar a reducir la exposición en launchpads:





Realiza una debida diligencia exhaustiva Evita perseguir narrativas de “hazte rico rápido” o confiar en “datos privilegiados”. Antes de participar en un proyecto, investiga a fondo: lee el whitepaper, evalúa al equipo y su credibilidad, observa el compromiso de la comunidad, analiza la competencia y revisa si hay respaldo de inversionistas institucionales.





Diversifica tus inversiones La diversificación debe aplicarse de dos formas. Primero, mediante la diversificación de proyectos, los inversores pueden distribuir sus fondos en múltiples proyectos de launchpad. De esta manera, si un proyecto tiene un desempeño inferior, las ganancias potenciales de otros pueden ayudar a compensar las pérdidas. Segundo, la diversificación de activos consiste en asignar fondos no solo a launchpads, sino también a otros tipos de activos cripto, como las principales criptomonedas o la minería DeFi. Este enfoque ayuda a mitigar el impacto de la volatilidad general del mercado en el portafolio de inversión.





Gestiona tu presupuesto

Invierte únicamente fondos que no necesites a corto plazo. Antes de participar en un launchpad, define cuál es tu pérdida máxima tolerable y establece un presupuesto. No te juegues todo.









A continuación, una guía paso a paso para participar en MEXC Launchpad y evitar errores comunes durante el proceso.









Eventos” → “Launchpad” en la barra de navegación. Ahí encontrarás detalles sobre los proyectos próximos, reglas de suscripción y cronogramas. Si aún no cumples con los requisitos, completa primero las tareas de trading o depósito correspondientes. Para acceder a la página de suscripción del Launchpad, entra al sitio web de MEXC y haz clic en “” → “” en la barra de navegación. Ahí encontrarás detalles sobre los proyectos próximos, reglas de suscripción y cronogramas. Si aún no cumples con los requisitos, completa primero las tareas de trading o depósito correspondientes.





Selecciona el fondo (pool) en el que deseas participar, haz clic en “Suscríbete ahora” para entrar al detalle del evento, ingresa el monto que deseas comprometer y haz clic en “Confirmar” para completar la participación. Ten en cuenta que los eventos suelen tener un monto mínimo de participación, y los tokens suscritos quedarán temporalmente bloqueados durante el evento.





Si tu suscripción es exitosa, tus fondos serán descontados y convertidos en tokens del proyecto. Si no es exitosa (por ejemplo, por tareas incompletas, sobresuscripción, cancelación del proyecto o anomalías en la cuenta), los fondos serán devueltos a tu cuenta spot en un plazo de 24 horas.





La cantidad de tokens recibidos depende de si el evento está sobresuscrito o no. Si no hay sobresuscripción, recibirás la cantidad total equivalente al monto comprometido. Si hay sobresuscripción, los tokens se distribuyen de forma proporcional.









No seguir el horario de lanzamiento ni aprovechar el pico de precio: El precio de los tokens suele ser muy volátil durante el lanzamiento, con picos que duran poco. No estar atento al horario puede hacerte perder la mejor oportunidad de venta y quedar atrapado en un precio alto.





Perseguir el precio sin un plan de toma de ganancias: Algunos usuarios dudan en vender tras ver las primeras subidas, esperando retornos mayores, y terminan perdiendo la oportunidad. Para evitar esto, establece de antemano un precio objetivo y un plan de toma de ganancias para reducir el impacto del FOMO y actuar a tiempo.









Conoce el cronograma del proyecto con anticipación:

Presta atención a las etapas clave: período de suscripción, distribución de tokens y fecha de listado. Sigue las redes sociales de MEXC y del proyecto para recibir actualizaciones en tiempo real. Familiarízate con el patrón de lanzamiento típico del proyecto (por ejemplo, en qué exchanges se listará primero y qué comportamiento de precio se espera).





Establece órdenes TP/SL al momento del lanzamiento: Para los tokens adquiridos mediante Launchpad, define por adelantado tus niveles de toma de ganancias (Take Profit, TP) y de corte de pérdidas (Stop Loss, SL). Por ejemplo, fija un objetivo de ganancia del 50 % o 100 % y vende una parte o todo al alcanzarlo. Asimismo, establece un nivel de stop-loss para limitar pérdidas. Si el precio cae por debajo de un nivel clave, sal incluso con pérdida para evitar una caída mayor. Tener un plan claro reduce decisiones impulsivas. Nota: aunque normalmente los tokens pueden comerciarse tras la distribución, verifica en el anuncio del proyecto si hay períodos de bloqueo.









El Launchpad, como mecanismo único de ofertas iniciales de tokens, ha abierto la puerta para que inversionistas cripto minoristas accedan a proyectos prometedores en etapa temprana. Para quienes buscan la próxima gran tendencia o desean altos retornos, participar desde el inicio puede generar beneficios importantes. Sin embargo, invertir siempre implica gestionar riesgos, y los launchpads no son la excepción. Son un arma de doble filo: pueden ofrecer altos rendimientos, pero también presentan incertidumbre y desafíos.





Ante los distintos tipos de pérdidas posibles, pérdida de capital, costo de oportunidad, riesgo de liquidez, vulnerabilidades de seguridad, incertidumbre regulatoria y asimetría informativa, las estrategias de inversión no deben depender de la suerte o la emoción. Deben basarse en una investigación exhaustiva, planificación cuidadosa y ejecución racional. Plataformas como MEXC Launchpad ofrecen herramientas y marcos que ayudan a mitigar estos riesgos, pero al final, la clave para evitar pérdidas está en el entendimiento del riesgo por parte del inversionista y en la disciplina con la que ejecute su estrategia.





Como plataforma de calidad, MEXC Launchpad ofrece acceso a proyectos en etapa temprana. Pero para que los usuarios realmente logren equilibrar riesgo y retorno, deben comprender claramente cómo gestionar la relación entre oportunidad y riesgo.



