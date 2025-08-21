Cómo usar IA MEXC AI (web)





La herramienta IA MEXC incluye tres módulos principales: Listas de selecciones de la IA, Radar de noticias e IA MEXC. Cada función está impulsada por inteligencia artificial (IA), que realiza un análisis integral basado en información pública del mercado y datos de la plataforma para generar conclusiones. Este servicio está diseñado para ofrecer a los usuarios un análisis conveniente y eficiente del mercado de criptomonedas, así como apoyo en la toma de decisiones.









Las listas de selecciones de la IA utilizan análisis inteligente de información pública del mercado y de datos de la plataforma para generar rankings de datos long/short, lo cual cubre el rendimiento de los mercados de Spot y de Futuros de diferentes criptomonedas. También resalta palabras clave relevantes para ayudar a los usuarios a captar rápidamente el sentimiento y las tendencias del mercado. Ten en cuenta que esta información es solo de referencia, no ha sido verificada manualmente y no constituye asesoramiento de inversión.





Cómo usarlas:

2) Haz clic en Mercados en la barra de navegación superior para acceder a la página de mercados

Featured Ai. 3) Desplázate hacia abajo en la página y haz clic en

4) Cambia entre las categorías Spot y Futuros para ver la información long/short y las etiquetas de señal de los distintos pares de trading en el mercado actual.









Como alternativa, puedes desplazarte hacia abajo en la página principal del sitio web oficial de MEXC y hacer clic en Destacados Ai debajo de la sección Más tokens populares para ver la información long/short y las etiquetas de señal de los distintos pares de trading en el mercado actual.









Puedes combinar los conocimientos obtenidos de las listas de selecciones de la IA con los datos de mercado de otras fuentes, realizar un análisis integral y, posteriormente, tomar tus decisiones de inversión.









IA MEXC ofrece conversaciones en lenguaje natural, que permiten a los usuarios preguntar directamente a la IA sobre el mercado de criptomonedas, análisis de políticas, estrategias de trading y más. Con base en datos de mercado de acceso público y sus propias capacidades de análisis inteligente, la IA MEXC proporciona respuestas detalladas y sugerencias personalizadas para ayudar a que las decisiones de inversión sean más científicas y eficientes.





Cómo usarla:

2) Haz clic en Spot en la barra de navegación superior.

3) En la página de trading del mercado Spot, haz clic en el aviso de preguntas frecuentes a la IA, que aparece debajo del nombre del par de trading para entrar en la interfaz de conversación con el bot de IA y obtener un análisis objetivo y el razonamiento de los movimientos de precio de ese token.









IA MEXC no solo mejora la eficiencia en la adquisición de información, sino que también ofrece a los usuarios perspectivas de mercado más completas y profundas, y actúa como tu asistente inteligente en la inversión en criptomonedas.





IA MEXC está dedicada a proporcionar a los inversores en criptomonedas un análisis de mercado eficiente, inteligente y conveniente, así como apoyo en la toma de decisiones. Ya se trate de perspectivas sobre tendencias del mercado, actualizaciones de última hora o un sistema de preguntas frecuentes personalizadas e impulsadas por IA, IA MEXC está aquí para proteger tu camino de inversión. Ten en cuenta que todo el contenido es generado por IA con base en información pública del mercado, y las conclusiones son únicamente de referencia, y no constituyen asesoramiento de inversión.









Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado; ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. MEXC Learn ofrece esta información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. MEXC no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.



