Cómo usar IA MEXC (app)





La herramienta IA MEXC incluye tres módulos principales: Listas de selecciones de la IA, Radar de noticias e IA MEXC. Cada función está impulsada por inteligencia artificial (IA), que realiza un análisis integral basado en información pública del mercado y datos de la plataforma para generar conclusiones. Este servicio está diseñado para ofrecer a los usuarios un análisis conveniente y eficiente del mercado de criptomonedas, así como apoyo en la toma de decisiones.









Las listas de selecciones de la IA utilizan análisis inteligente de información pública del mercado y de datos de la plataforma para generar rankings de datos long/short, lo cual cubre el rendimiento de los mercados de Spot y de Futuros de diferentes criptomonedas. También resalta palabras clave relevantes para ayudar a los usuarios a captar rápidamente el sentimiento y las tendencias del mercado. Ten en cuenta que esta información es solo de referencia, no ha sido verificada manualmente y no constituye asesoramiento de inversión.





Cómo usarlas:

1) Abre la aplicación de MEXC e inicia sesión.

2) Pulsa Destacados Ai en los accesos rápidos que aparecen debajo del carrusel de eventos de la página principal.

3) Cambia entre las categorías Spot y Futuros para ver la información long/short y las etiquetas de señal de los distintos pares de trading en el mercado actual.









Puedes combinar los conocimientos obtenidos de las listas de selecciones de la IA con los datos de mercado de otras fuentes, realizar un análisis integral y, posteriormente, tomar tus decisiones de inversión.









El radar de noticias con IA recopila noticias clave identificadas por la IA mediante el filtrado de información pública del mercado, centrándose en eventos y desarrollos que pueden desencadenar fluctuaciones en los precios de las criptomonedas. Los usuarios pueden mantenerse informados rápidamente sobre los cambios del mercado a través de estas actualizaciones y, con un solo toque, acceder directamente a la interfaz de trading del token relacionado para comprar o vender de forma rápida y conveniente.





Cómo usarlo:

1) Abre a aplicación de MEXC e inicia sesión.

2) Pulsa el botón Descubrir Ai en la parte inferior de la página principal.

3) La página se expandirá con el radar de noticias, el cual muestra las noticias y los desarrollos más recientes e importantes del mercado.









El radar de noticias con IA no solo te ayuda a captar al instante los puntos candentes del mercado, sino que también admite el acceso con un solo toque al trading de tokens, lo que te permite aprovechar las oportunidades de inversión a tiempo. Además, puedes usar la función Suscribirse a feeds para recibir las últimas actualizaciones de inmediato, lo que asegura que no te pierdas ningún acontecimiento importante del mercado.





Los usuarios suscritos recibirán notificaciones push. Cada día, la plataforma recopila noticias y análisis importantes y los envía a los suscriptores. Si consideras que hay demasiadas actualizaciones, simplemente pulsa Darse de baja para dejar de recibirlas.









IA MEXC ofrece conversaciones en lenguaje natural, que permiten a los usuarios preguntar directamente a la IA sobre el mercado de criptomonedas, análisis de políticas, estrategias de trading y más. Con base en datos de mercado de acceso público y sus propias capacidades de análisis inteligente, la IA MEXC proporciona respuestas detalladas y sugerencias personalizadas para ayudar a que las decisiones de inversión sean más científicas y eficientes.





Cómo usarla:

1) Abre a aplicación de MEXC e inicia sesión.

2) Pulsa el botón flotante en la parte inferior de la página principal para acceder a la página de IA MEXC.

3) En la página de IA MEXC, inicia una conversación con el asistente de IA introduciendo tu pregunta.

4) IA MEXC te dará respuestas profesionales basadas en la información de mercado más reciente.





Nota: Si no te es útil el botón flotante en la página principal, puedes mantenerlo presionado para desactivarlo.









IA MEXC no solo mejora la eficiencia en la adquisición de información, sino que también ofrece a los usuarios perspectivas de mercado más completas y profundas, y actúa como tu asistente inteligente en la inversión en criptomonedas.





IA MEXC está dedicada a proporcionar a los inversores en criptomonedas un análisis de mercado eficiente, inteligente y conveniente, así como apoyo en la toma de decisiones. Ya se trate de perspectivas sobre tendencias del mercado, actualizaciones de última hora o un sistema de preguntas frecuentes personalizadas e impulsadas por IA, IA MEXC está aquí para proteger tu camino de inversión. Ten en cuenta que todo el contenido es generado por IA con base en información pública del mercado, y las conclusiones son únicamente de referencia, y no constituyen asesoramiento de inversión.







