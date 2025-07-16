Fragmetric (FRAG): Gestión modular de activos y restablecimiento de infraestructura en Solana

A medida que la gestión de activos en cadena y el restaking se convierten cada vez más en pilares fundamentales del ecosistema DeFi, Fragmetric es pionera en una solución altamente modular y componible en la red Solana. Al introducir el estándar de activos FRAG-22 y un modelo de staking líquido multiactivo, Fragmetric ofrece una experiencia de staking unificada y un mecanismo eficiente de distribución de rendimiento, construyendo una infraestructura más segura y flexible para la colaboración de activos, adaptada tanto a usuarios como a desarrolladores.









Fragmetric es un protocolo modular de gestión de activos basado en la red Solana. Su misión es proporcionar gestión unificada de liquidez, agregación de recompensas y soporte de gobernanza modular para diversos tipos de activos de staking, incluyendo SOL y los principales tokens de staking líquido (LST). es un protocolo modular de gestión de activos basado en la red. Su misión es proporcionar gestión unificada de liquidez, agregación de recompensas y soporte de gobernanza modular para diversos tipos de activos de staking, incluyendo SOL y los principales tokens de staking líquido (LST).





El protocolo se centra en dos componentes clave:





Estándar FRAG-22: Un marco de gestión de activos basado en extensiones de tokens de Solana, que permite el mapeo de múltiples activos y el control modular

Activos Frag (p. ej., fragSOL, fragJTO): Tokens representativos que se reciben cuando los usuarios depositan activos de staking. Estos tokens son líquidos, componibles y permiten la redistribución automatizada del rendimiento.





A través de un marco de activos estandarizado y un modelo de recompensa automatizado, Fragmetric tiene como objetivo mejorar la eficiencia del capital en el staking, reducir la complejidad operativa y proporcionar la infraestructura fundamental para la próxima generación de colaboración de activos en DeFi.









2.1 Compatibilidad con múltiples tipos de activos de staking





Los usuarios pueden depositar varios activos en Fragmetric, incluido SOL (el token nativo) y una variedad de LST (como JitoSOL, mSOL, bSOL, JTO y otros).





Al depositar, los usuarios reciben los activos de fragmentos correspondientes (p. ej., fragSOL) que representan sus posiciones en staking. Estos activos de fragmentos son líquidos y pueden usarse en protocolos DeFi para trading, staking adicional u otras actividades generadoras de rendimiento.





2.2 Fuentes de rendimiento diversificadas





Al agregar múltiples flujos de ingresos, los activos fragmentados ofrecen a los tenedores el potencial de retornos compuestos, provenientes principalmente de:





Recompensas del validador PoS: recompensas tradicionales por bloques de staking

Ingresos MEV (Valor Máximo Extraíble): integrados con oportunidades MEV a través de la Red Jito

Incentivos de servicios de red modulares (AVS): recompensas por participar en servicios descentralizados como Switchboard (oracle) y Ping Network (infraestructura de nodos)





2.3 FRAG-22 Estándar de activos modulares





FRAG-22 es un estándar de activos nativo introducido por Fragmetric en Solana, desarrollado mediante extensiones de token. Ofrece las siguientes características clave:





Representación unificada de activos: asigna varios activos de staking a activos de fragmentación, lo que simplifica la gestión y la integración del portafolio.

Módulos de control programables: permite la gestión dinámica de transferencias, recompensas y parámetros a través de ganchos de transferencia.

Seguimiento y distribución automatizados de recompensas: resuelve inconsistencias en los sistemas de recompensa LST tradicionales para mejorar la precisión y la equidad.

Componibilidad lista para DeFi: los modelos de activos estandarizados mejoran la compatibilidad y la integración entre los protocolos DeFi





2.4 Arquitectura de seguridad y auditorías





Todos los componentes críticos de Fragmetric han sido auditados y verificados formalmente por Certora y Quantstamp. Estos incluyen el sistema de distribución de recompensas, los controles de permisos de contratos y la infraestructura de enrutamiento de activos entre módulos, lo que garantiza una sólida seguridad del protocolo y una gestión transparente de los activos.









FRAG es el token de gobernanza nativo del protocolo Fragmetric, con un suministro total fijo de mil millones de tokens emitidos mediante un modelo de distribución única; no se prevé una inflación adicional. Además de su función principal de gobernanza, los holders de tokens FRAG pueden participar en las propuestas y votaciones del protocolo. El token también cumple importantes funciones de incentivo dentro del ecosistema: participar en FRAG otorga acceso a las puntuaciones de airdrop (Puntos F) y aumenta la ponderación de las recompensas. En el futuro, FRAG también se utilizará para incentivar a los desarrolladores de módulos, a los participantes de la red y a la integración de nuevos Servicios de Validación Activa (AVS), lo que posiciona al token como el principal impulsor de valor y coordinación en todo el sistema. El resumen de la asignación y desbloqueo de tokens es el siguiente:





Categoría Asignación Calendario de adquisición de derechos Colaboradores principales 20% Periodo de bloqueo de 1 año + adquisición lineal de derechos a 2 años Primeros inversores 22% Liberación inicial del 10%, el resto sigue el período de bloqueo de 1 año + adquisición de derechos durante 2 años Base

13% Adquisición lineal de derechos a 4 años con carácter trimestral Desarrollo comunitario y de ecosistemas 30% 1/3 de liberación inicial, permaneciendo adquirido durante 4 años Airdrops 15% Lanzado en fases; 1.8 % asignado en la temporada 1













El primer airdrop de Fragmetric (Temporada 1) se completó con una instantánea tomada en junio de 2025 y las solicitudes se abrieron el 2 de julio. El airdrop se distribuyó a los miembros activos de la comunidad, incluyendo a los poseedores de activos como fragSOL y fragJTO. Este airdrop no solo marcó un hito importante en la distribución inicial del token FRAG, sino que también tuvo como objetivo fomentar una amplia participación de los usuarios, fortalecer la participación de la comunidad y sentar las bases para la gobernanza descentralizada.





Al mismo tiempo, el token FRAG se incluyó oficialmente en la lista de negociación el 1 de julio de 2025 en múltiples plataformas de intercambio, incluyendo MEXC. El suministro circulante inicial fue de aproximadamente 202 millones de tokens. A medida que el protocolo continúa evolucionando y la participación de la comunidad se profundiza, se espera que la utilidad de FRAG se expanda más allá de la gobernanza básica y el staking para incluir una gama más amplia de incentivos del ecosistema y colaboraciones entre protocolos.





Fragmetric ofrece una solución integral para la eficiencia de activos, la gobernanza modular y la integración de rendimiento cruzado mediante su modelo FRAG-22 estándar y de resttaking multiactivo. Su innovación reside en el uso de mecanismos estandarizados y automatizados para lograr un equilibrio entre la liquidez de los activos y el rendimiento compuesto. De cara al futuro, Fragmetric busca ampliar la compatibilidad con una mayor variedad de LST (Liquid Staking Tokens) y AVS (Actively Validated Services), integrarse con una red más amplia de desarrolladores modulares y construir una infraestructura de activos colaborativa que dé servicio a todo el ecosistema de Solana y multicadena.





Como proyecto que combina innovación técnica con aplicaciones en el mundo real, Fragmetric demuestra claras ventajas estructurales y potencial a largo plazo en el sector de financiación mediante staking, y vale la pena seguirlo.





